Доярка от одной коровы надоила за день 27 л молока третью часть этого молока она на??оила в большой бидон а астольное молоко она разлила в 3 малениких бидона сколько литров молока доярка налила в 1 маленький бидон
Математика
Доярка от одной коровы надоила за день 27 л молока третью часть этого молока она на??оила в большой бидон а астольное молоко она разлила в 3 малениких бидона сколько литров молока доярка налила в 1 маленький бидон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27:3=9 литров налила в большой бидон; 2)(27-9):3=6 литров в одном маленьком бидоне
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