Доярка от одной коровы надоила за день 27 л молока третью часть этого молока она на??оила в большой бидон а астольное молоко она разлила в 3 малениких бидона сколько литров молока доярка налила в 1 маленький бидон

Математика

Доярка от одной коровы надоила за день 27 л молока третью часть этого молока она на??оила в большой бидон а астольное молоко она разлила в 3 малениких бидона сколько литров молока доярка налила в 1 маленький бидон

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