Вычислите массу кислорода необходимого для сжигания 8 мг метана
Химия
Вычислите массу кислорода необходимого для сжигания 8 мг метана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,008 г Х г CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2On = 1 моль n = 2 мольMr = 16 г/моль Mr = 32 г/мольm = 16 г m = 64 г0,008 г СН4 - Х г О216 г СН4 - 64 г О2m(O2) = 0,008 * 64 / 16 = 0,032 г
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