Вычислите массу кислорода необходимого для сжигания 8 мг метана

Химия
Вычислите массу кислорода необходимого для сжигания 8 мг метана
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   0,008 г              Х г  CH4        +         2O2       =        CO2       +      2H2On = 1 моль          n = 2 мольMr = 16 г/моль   Mr = 32 г/мольm = 16 г              m = 64 г0,008 г СН4   -    Х г О216 г СН4       -     64 г О2m(O2) = 0,008 * 64 / 16 = 0,032 г

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