Изложение морские рехотинцы
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Изложение морские рехотинцы
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— род сил (войск) ВМФ (ВМС)вооружённых сил государств, предназначенный для участия вморских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий, в задачи которого входит захват береговой линии, портовой инфраструктуры, островов и полуостровов, кораблей исудов, морских баз противника, с воздуха (парашютный десант) и воды. Морская пехота также применяется для отдельных операций (подразделения и частиспециального назначения (СпН)), а также для охраны прибрежных и других объектов. Входит в состав военно-морского флота (сил) (ВМФ). Главные задачи морской пехоты: «Внаступлении с моря они должны завоевывать береговые плацдармыи удерживать до подхода главных сил, а в обороне — защищать пункты базирования военных кораблей с сухопутных направлений». Исторически, морские пехотинцы служили на военных кораблях, поддерживали команду корабля вбою, осуществляли малые рейды на береговой полосе, охранялиофицеров корабля от возможныхмятежей команды, охраняли порты и военно-морские базы. Наиболее многочисленной морской пехотой (около 200 000 человек) располагают США (является отдельным видом вооружённых сил).
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