380 метров сколько километров
Математика
380 метров сколько километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000м=1километр 380м=0.38 километр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прочитайте сонет.Найдите в совете имена прилогательные Я думал, что красоты тво??й В,поддельных красках надобности нет Я думал :ты прекрас...
Физика
Мальчик вышел с школы и пошёл домой. Первый километр пути он прошёл за 0,2 часа, а ос??альные 2 километра его подвез друг на велосипеде, за 0,1 час...
Алгебра