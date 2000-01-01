Мальчик вышел с школы и пошёл домой. Первый километр пути он прошёл за 0.2 часа, а ос??альные 2 километра его подвез друг на велосипеде, за 0,1 час. С какой средней скоростью двигался мальчик?

Физика

Мальчик вышел с школы и пошёл домой. Первый километр пути он прошёл за 0.2 часа, а ос??альные 2 километра его подвез друг на велосипеде, за 0,1 час. С какой средней скоростью двигался мальчик?

Автор: Гость