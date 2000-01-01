Мальчик вышел с школы и пошёл домой. Первый километр пути он прошёл за 0.2 часа, а ос??альные 2 километра его подвез друг на велосипеде, за 0,1 час. С какой средней скоростью двигался мальчик?
Физика
Мальчик вышел с школы и пошёл домой. Первый километр пути он прошёл за 0.2 часа, а ос??альные 2 километра его подвез друг на велосипеде, за 0,1 час. С какой средней скоростью двигался мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что мальчик прошел 1-й километр(1000 метров) за 0,2 ч(в минутах это:0,2*60=12 минут=720сек). А оставшиеся 2 км(2000 метров) его подвезли на велосипеде, затратив на это 0,1ч(0,1*60=6 минут=360сек) Чтобы найти среднюю скорость воспользуемся формулой: U=S/t, где U-средняя скорость, S-путь, t-время. Отсюда следует: 1_U1=s1/t1 U=1000/720 U=1,4м/с 2_U2=s2/t2 U2=2000/360 U2=5,5 3_Uср=2U1U2/(U2+U1) Ucp=2*1,4*5,5/5,5+1,4 Ucp=15,4/6,9 Ucp=2,2 Ответ:Uср=2,2м/с
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