Что такое время по истории 5 класс???

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ВРЕ́МЯСредний род1.В философии: объективная форма существования бесконечно развивающейся материи."Вне времени и пространства движение материи невозможно"2.Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, часами."Солнечное в."3.Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается, совершилось или совершится что-н., последовательная смена часов, дней, лет."Отрезок времени"4.Определённый момент, в к-рый произошло, произойдёт или происходит что-н."Назначить в. заседания"5.Период, эпоха."Времена года весна, лето, осень, зима"6.Пора дня, года."Вечернее в."7.Подходящая, удобная, благоприятная пора."Не в. сидеть сложа руки"8.То же, что досуг."Нет времени для прогулок"9.В грамматике: форма глагола, относящая действие или состояние к прошедшему, настоящему или будущему.