Составьте предложение со словами пожалуйста Шипажайға алдын ала жазылу; келісім бойынша уақытын белгілеу, белгілі төлем жүйесін таңдау.
Қазақ тiлi
Составьте предложение со словами пожалуйста Шипажайға алдын ала жазылу; келісім бойынша уақытын белгілеу, белгілі төлем жүйесін таңдау.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шипажайға алдын ала жазылуым керек өтініш.
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