Составьте предложение со словами пожалуйста Шипажайға алдын ала жазылу; келісім бойынша уақытын белгілеу, белгілі төлем жүйесін таңдау.

Қазақ тiлi
Составьте предложение со словами пожалуйста Шипажайға алдын ала жазылу; келісім бойынша уақытын белгілеу, белгілі төлем жүйесін таңдау.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шипажайға алдын ала жазылуым керек өтініш.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как определить однородные предложение ?
Ответить
Английский язык
The most popular sport in Canada is... a)baseball b) ice hockey c)basketball
Ответить
Окружающий мир
Разгадай кросворд и определи загадочное слова. 1)дикая лесная свинья?2)охотница за белками?3)'сеятель дуба?4)лесная корова?5) уничтожитель старых д...
Ответить
Русский язык
Впиши пропущенные буквы
Ответить
География
Пж расшифруйте Фгп Африки, ну там например: э-экватор. Пож
Ответить