Как определить однородные предложение ?

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Как определить однородные предложение ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однородные члены предложения должны отвечать на один и тот же вопрос и стоять в порядке перечисления (например: На столе лежали ЯБЛОКИ, АПЕЛЬСИНЫ, ЛИМОНЫ, СЛИВЫ- фрукты) Надеюсь правильно
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