The most popular sport in Canada is... a)baseball b) ice hockey c)basketball

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The most popular sport in Canada is... a)baseball b) ice hockey c)basketball
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественно b)ice hockey 
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