The most popular sport in Canada is... a)baseball b) ice hockey c)basketball
Английский язык
The most popular sport in Canada is... a)baseball b) ice hockey c)basketball
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественно b)ice hockey
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Разгадай кросворд и определи загадочное слова. 1)дикая лесная свинья?2)охотница за белками?3)'сеятель дуба?4)лесная корова?5) уничтожитель старых д...
Русский язык
Математика
Найдите пары однозначных натуральных чисел a .b. при которых значение выражения 8a+5b; делится на 5 но не делится на 10