В каком порядке выполняются этапы загрузки компьютера?
Информатика
В каком порядке выполняются этапы загрузки компьютера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое устройство, которое запускается после нажатия кнопки включения компьютера, — блок питания. Если все питающие напряжения окажутся в норме, на системную плату будет подан специальный сигнал Power Good, свидетельствующий об успешном тестировании блока питания и разрешающий запуск компонентов системной платы.
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