Разгадай кросворд и определи загадочное слова. 1)дикая лесная свинья?2)охотница за белками?3)'сеятель дуба?4)лесная корова?5) уничтожитель старых деревьев?6) санитар стволов?

Окружающий мир
Разгадай кросворд и определи загадочное слова. 1)дикая лесная свинья?2)охотница за белками?3)'сеятель дуба?4)лесная корова?5) уничтожитель старых деревьев?6) санитар стволов?
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1кабан2куница3жёлудь4-5-6дятел
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