3а+5-(2а+6)+4а= Найдите значение выражения СРОЧНО!

Математика
3а+5-(2а+6)+4а= Найдите значение выражения СРОЧНО!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3a+5-(2a+6)+4a=3a+5-2a-6+4a=5a-1
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