3а+5-(2а+6)+4а= Найдите значение выражения СРОЧНО!
Математика
3а+5-(2а+6)+4а= Найдите значение выражения СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3a+5-(2a+6)+4a=3a+5-2a-6+4a=5a-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Задача № 1. Определите массу кислорода (О2) количеством вещества 3,6 моль. Задача № 2. Какое количество вещества будут содержать 64 г кислорода (О2...
Литература
Может у кого есть, кто уже делал ранее анализ стихотворения "Море" Жуковского. Помогите мне пожалуйста!
Математика
Кмк решить задачу по математике 4 класса .Из 100 килограммов свеклы при переработки получается 16 кг. сахара. Сколько килограммов сахара получится ...
Английский язык