(3a-a²)²-a²(a-2)(a+2)+2a(7+3a²)
Алгебра
(3a-a²)²-a²(a-2)(a+2)+2a(7+3a²)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9a²-6a^3+a^4 -a²(a²-4) + 14a+6a^3=9a²+a^4 -a^4 + 4a² +14a=13a² +14a=a(13a+14)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите: 1) 2 4/5÷0,7-1,8; 2) 6÷3/4+1,2; 3) 3/5÷0,25+0,6; 4) 1,6×1/2+3,2; 5) 0,3×1 4/5-0,24; 6) 0,8×1 1/4+5,6.
История
Математика
Пожалуйста, помогите решить такую задачу и написать краткую запись. Вот задача: От посадки огурцов до появления первых плодов проходит 65 суток...