3. Чему равно удельное сопротивление фехраля ,если в проволоке длиной 3м и площадью сечения 0,25 мм², изготовленной из этого материала, течет ток силой 2А при напряжении на концах проволоки 31,2 В?
Физика
3. Чему равно удельное сопротивление фехраля ,если в проволоке длиной 3м и площадью сечения 0,25 мм², изготовленной из этого материала, течет ток силой 2А при напряжении на концах проволоки 31,2 В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: l=3м s=0,25мм^2 I=2A U=31,2B p-? Решение: R=pl/s p=Rs/l I=U/R R=U/I p=Us/Il=31,2*0,25/2*3=1,3ом*мм^2/м Ответ:1,3
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