3.Уравнять ОВР методом электронного баланса: C + HNO3 →NO2 + CO2 + H2O
Химия
3.Уравнять ОВР методом электронного баланса: C + HNO3 →NO2 + CO2 + H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1C + 4HNO3 →4NO2 + 1CO2 + 2H2O С(0) на С (4+) ===4e N(5+) на N(4+) ===1e
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