3.Уравнять ОВР  методом электронного баланса:                                                   C + HNO3  →NO2 + CO2 + H2O

Химия
3.Уравнять ОВР  методом электронного баланса:                                                   C + HNO3  →NO2 + CO2 + H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1C + 4HNO3  →4NO2 + 1CO2 + 2H2O С(0) на С (4+) ===4e N(5+) на N(4+) ===1e  
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