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3х в квадрате минус 7х равно 0
Алгебра
3х в квадрате минус 7х равно 0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(3x-7)=0; x=0, 3x-7=0, 3x=7, x=7/3
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