Развязка, кульминация романа "Дубровский" 4-7 главы

Гость: Гость:

В первом томе (до знакомства с Марией) завязка - сцена на псарне, кульминация - смерть Дубровского, развязка - поджиг младшим Дубровским поместье. Во втором томе завязка - Дубровский (младший) становится учителем в доме Троекурова, кульминация - когда Дубровский признается кто он на самом деле, развязка - расстование главных героев