Развязка, кульминация романа "Дубровский" 4-7 главы
Литература
Развязка, кульминация романа "Дубровский" 4-7 главы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом томе (до знакомства с Марией) завязка - сцена на псарне, кульминация - смерть Дубровского, развязка - поджиг младшим Дубровским поместье. Во втором томе завязка - Дубровский (младший) становится учителем в доме Троекурова, кульминация - когда Дубровский признается кто он на самом деле, развязка - расстование главных героев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык
Задание такое! Слева стоит звук(у) справа звук(а). Нужно четко произнести названи, определить, какой из двух звуков(у) или (а) слышиться в каждом с...
Русский язык