Развязка, кульминация романа "Дубровский" 4-7 главы

Литература
Развязка, кульминация романа "Дубровский" 4-7 главы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом томе (до знакомства с Марией) завязка - сцена на псарне, кульминация - смерть Дубровского, развязка - поджиг младшим Дубровским поместье. Во втором томе завязка - Дубровский (младший) становится учителем в доме Троекурова, кульминация - когда Дубровский признается кто он на самом деле, развязка - расстование главных героев
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