Отрарская котострофа ...... все о ней

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1218 г глава Отрара кыпчак Каирхан заподозрил в монгольском караване шпионов. Людей казнили товар разграбили. Чингисхан получил повод для войны. В 1219 г. 150 тыс. монгол направились к Сырдарье. Отрар Каирхана отбивался 6 месяцев но его взял Чагатай. Просуществует Отрар до17 в. Упорное сопротивление оказал Сыгнак на Сырдарье Ашнас и др. В 121920 гг присырдарьинские города были захвачены монголами. В низовьях Сырдарьи города взяты Жошы. После монгол число городов в Жетысу уменьшилось с 200 до 20. В битве на Калке в 1223 г монголы разбили кыпчаков половцев и русских.Огромные территории захваченные в Евразии в 13 в. монголами Чингисхан поделил между 4 сыновьями. Земли к востоку от Иртыша и до Восточной Европы вошли в Улус Жогиы старший сын Чингисхана Джучи самый большой улус в Казахстане Восточный ДештиКыпчак Приаралье нижняя Сырдарья. В Улус Чагатая 2го сына Чингисхана в 13cepедине 14 вв. вошли Южный Казахстан Жетысу Средняя Азия Восточный Туркестан. Столица Алмалык. В Улус Угэдэя 3го сына Чингисхана вошли Западная Монголия и Алтай Тарбагатай и верховье Иртыша. Тулуй младший сын Чингисхана. Он получил Монголию.Столица всей Монгольской Империи Каракорум. Уже тогда в Европе и Китае монгол назвали татарами. Сами монголы были в меньшинстве а большую часть армии составляли кыпчаки. Рубрук прошел из Жетысу в Монголию. Монголоидность племен Казахстана возросла еще в 69 вв. Рост монголоидности было одним из последствий монгольского нашествия. Хотя сами монголы среди тюрков Казахстана растворились переняли язык и обычаи.