3log₆*(2log₆3/log₆2*3log₂12/log₂6)=? Решите, пожалуйста, с объяснением.
Математика
3log₆*(2log₆3/log₆2*3log₂12/log₂6)=? Решите, пожалуйста, с объяснением.
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Гость:
Я не уверен правильности решение, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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