Один угол параллелограмма в четыре раза больше другого. Найдите меньший угол. Отв??т дайте в градусах.
Алгебра
Один угол параллелограмма в четыре раза больше другого. Найдите меньший угол. Отв??т дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В параллелограмме противоположные углы равны, а сумма углов равна 360°. Пусть один угол - х, тогда другой - 4х х+4х+х+4х=360 10х=360 х=36° меньший угол 4*36=144° больший угол
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