Один угол параллелограмма в четыре раза больше другого. Найдите меньший угол. Отв??т дайте в градусах.

Алгебра

Один угол параллелограмма в четыре раза больше другого. Найдите меньший угол. Отв??т дайте в градусах.

Автор: Гость