Y=3^2-7x решите пожалуйста.Очень надо
Алгебра
Y=3^2-7x решите пожалуйста.Очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=9-7x y=9-7x,xЭR вот так в конце эр придалежит
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