Запишите число 7 ед. 3-го разряда 1 ед. 2-го разряда . Представьте число 215 080 в виде суммы разрядных слагаемых .Помогите
Математика
Запишите число 7 ед. 3-го разряда 1 ед. 2-го разряда . Представьте число 215 080 в виде суммы разрядных слагаемых .Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
710 = 7 ед. 3-го разряда, 1 ед. 2-го разряда 215 080 = 200 000 + 15 000 + 80
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