Запишите число 7 ед. 3-го разряда 1 ед. 2-го разряда . Представьте число 215 080 в виде суммы разрядных слагаемых .Помогите

Математика
Запишите число 7 ед. 3-го разряда 1 ед. 2-го разряда . Представьте число 215 080 в виде суммы разрядных слагаемых .Помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
710 = 7 ед. 3-го разряда, 1 ед. 2-го разряда 215 080 = 200 000 + 15 000 + 80
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростить выражение a(a+2b)-(a+b)^2
Ответить
Английский язык
Use your ideas to complete the sentences use the past perfect or the past simple ... by that time ...by 5 p.m ...by Wednesday ...before th...
Ответить
Литература
Жизненные ценности Стародума
Ответить
Русский язык
Разберите слова черный, чувствовать, температура, понимать как часть речи
Ответить
Математика
ЖУЧКА ТЯЖЕЛЕЕ КОШКИ В 3 РАЗА, МЫШКА ЛЕГЧЕ КОШКИ В 10 РАЗ, РЕПКА ТЯЖЕЛЕЕ МЫШКИ В 60 РАЗ. ВО СКОЛЬКО РАЗ РЕПКА ТЯЖЕЛЕЕ ЖУЧКИ ? ОТВЕТ НУЖНО ОБОСНОВАТЬ
Ответить