Разберите слова черный, чувствовать, температура, понимать как часть речи
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Разберите слова черный, чувствовать, температура, понимать как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(какой) чёрный-прилагательное. (что делать) чувствовать-глагол. (что) температура-существительное. (что делать) понимать-глагол
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