Прошу решите ребус((((Уже час не могу понять (если что на украинском)
Информатика
Прошу решите ребус((((Уже час не могу понять (если что на украинском)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребус-собака,этот ответ точно.Я с таким же сталкивался.
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