Помогите решить задачу уранением на одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины чем на другом .после того как с первого участка увезли 50 саженцев а на второй посадили еще 90 то всего саженцев на двух участках стало п...

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Помогите решить задачу уранением на одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины чем на другом .после того как с первого участка увезли 50 саженцев а на второй посадили еще 90 то всего саженцев на двух участках стало поровну .Сколько всего саженцев было на двух участках ?

Автор: Гость