Помогите решить задачу уранением на одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины чем на другом .после того как с первого участка увезли 50 саженцев а на второй посадили еще 90 то всего саженцев на двух участках стало п...
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Помогите решить задачу уранением на одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины чем на другом .после того как с первого участка увезли 50 саженцев а на второй посадили еще 90 то всего саженцев на двух участках стало поровну .Сколько всего саженцев было на двух участках ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-x 5x-50=x+90 5x-x=90+50 4x=140:4 x=35(с)-2 участок 35*5+35=200(с)
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