Найдите абсциссу точки пересечения графиков функции игрик равно 15 икс минус восе??ь и игрик равно шесть икс квадрате плюс 10 Варианты ответа А) 65 B) - 15 C) 27 D) эти графики не пересекаются
Математика
Найдите абсциссу точки пересечения графиков функции игрик равно 15 икс минус восе??ь и игрик равно шесть икс квадрате плюс 10 Варианты ответа А) 65 B) - 15 C) 27 D) эти графики не пересекаются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=15x-8, y=6x^2+10 графики не пересекаются
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