Найдите абсциссу точки пересечения графиков функции игрик равно 15 икс минус восе??ь и игрик равно шесть икс квадрате плюс 10 Варианты ответа А) 65 B) - 15 C) 27 D) эти графики не пересекаются

Математика

Найдите абсциссу точки пересечения графиков функции игрик равно 15 икс минус восе??ь и игрик равно шесть икс квадрате плюс 10 Варианты ответа А) 65 B) - 15 C) 27 D) эти графики не пересекаются

Автор: Гость