Решите пожалуйста номер 1 Заранее спасибо ^_^

Математика
Решите пожалуйста номер 1 Заранее спасибо ^_^
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Наименьшая дробь 19/40 и 7/50
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