Помогите пожалуйста справиться с этим заданием.распутайте клубок.

Математика
Помогите пожалуйста справиться с этим заданием.распутайте клубок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А как его делать? я не поняла
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