З наведених пар слів утворіть ,словосполучення,запишіть у три стовпчики залежно від граматичного звязку між. словами. йти ,пішки. рідний,село. писати,українці. сміятися,весело. стати,навшпиньки. пружний,струмінь. пташиний,гнізд...

Українська мова

З наведених пар слів утворіть ,словосполучення,запишіть у три стовпчики залежно від граматичного звязку між. словами. йти ,пішки. рідний,село. писати,українці. сміятися,весело. стати,навшпиньки. пружний,струмінь. пташиний,гніздо. пробити , ополонка

Автор: Гость