З наведених пар слів утворіть ,словосполучення,запишіть у три стовпчики залежно від граматичного звязку між. словами. йти ,пішки. рідний,село. писати,українці. сміятися,весело. стати,навшпиньки. пружний,струмінь. пташиний,гнізд...
Українська мова
З наведених пар слів утворіть ,словосполучення,запишіть у три стовпчики залежно від граматичного звязку між. словами. йти ,пішки. рідний,село. писати,українці. сміятися,весело. стати,навшпиньки. пружний,струмінь. пташиний,гніздо. пробити , ополонка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилягання : Йти( як) пішки Узгодження : Рідне (яке) село Прилягання : Сміятися( як) весело Прилягання : Стати(як ) навшпиньки Узгодження : Пружній( який) Струмінь Керування : Пташине(чиє) гніздо Керування : Пробити( кого) ополонку Керування : Писати(кому ) українцям
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Печенье упаковали в пачки по 250г . Пачки сложили в ящик в 4 слоя.Каждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.выдержит ли ящик,если максимальная ...
Русский язык
Алгебра
Один угол параллелограмма в четыре раза больше другого. Найдите меньший угол. Отв??т дайте в градусах.