3sin159cos69+3sin111cos339+2tg201tg249 Решите пожалуйста очень срочно буду очень благодарна)

Алгебра

3sin159cos69+3sin111cos339+2tg201tg249 Решите пожалуйста очень срочно буду очень благодарна)

Автор: Гость