3sin159cos69+3sin111cos339+2tg201tg249 Решите пожалуйста очень срочно буду очень благодарна)
Алгебра
3sin159cos69+3sin111cos339+2tg201tg249 Решите пожалуйста очень срочно буду очень благодарна)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 3(sin(180-21)cos69+sin(180-69)cos(360-21)+2tg(180+21)tg(270-21)= =3(sin21cos69+sin69cos21)+2tg21ctg21= 3sin(21+69)+2*1=3sin90+2= =3*1+2=5
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