3tg^2 4x - 2ctg(п/2 - 4х) = 1
Алгебра
3tg^2 4x - 2ctg(п/2 - 4х) = 1
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Овощеводы получили в одной теплице по 32кг овощей скаждого квадратного метра напл??щади 400м квадратных а в другой по 28кг овощей. на площади 300мк...
Алгебра
Срочно решите пожалуйста!!!!! Система На велосипедных соревнованиях Федор обогна?? Павлика, придя к финишу на 2 минуты раньше. Если бы Федор умен...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. рабочий выполнил три восьмых работы за 9 часо?? за какое время он выполнит семь двенадцатых работы если будет ...
Химия
Как водород, так и хлор взаимодействуют с 1) водой 2) аммиаком 3) гидроксидом ка??ьция 4) металлическим кальцием (если не сложно,то и...
Русский язык