(3x-2)^2-(3x-4)(4+3x)= 0
Алгебра
(3x-2)^2-(3x-4)(4+3x)= 0
Ответ(ы):
Гость:
^ это в степени типо? (3x-2)^2-(3x-4)(4+3x)= 0 9х ^2-36х-(9х^2-16)=0 9х^2-36х-9х^2+16=0 -36х+16=0 -36х=-16 -х=-2.25 х=2.25
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