3x-4:4=2x+1:5 срочно помогите решить вопрос жизьни и смерти
Алгебра
3x-4:4=2x+1:5 срочно помогите решить вопрос жизьни и смерти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-2х=5-1-4+4 1х=4 4:1=4 х=4 Вот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите к существительным мужского рода существительные женского рода, дайте их функционально-стилистическую характеристику. Отметьте случаи, ког...
Русский язык
Составьте таблицу "Чередующиеся буквы а-о и е-и в корнях слов", заполняя её двумя примерами на каждую орфограмму.
Обществознание
1"Люди-уникальны: одни-в своей гениальности, другие-в глупости" 2"Тому, кто занимает ваше место никогда не удастся заменить вас, хотя бы потому,...