3x+2y=8 4x-y=7 (всё это в системе)

Алгебра
3x+2y=8 4x-y=7 (всё это в системе)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это как уравнение если уравнение то я могу решить
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