{3x+7y=-1, 2x-3y=7.
Алгебра
{3x+7y=-1, 2x-3y=7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
домножаем верх на -2, низ на 3 получаем -6x-14y=2 6x-9y=21 складываем -23y=23 y=-1 подставляем во 2 2x+3=7 2x=4 x=2 ответ (2;-1)
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