Как решить детское уравнение. Писать мне тут ответ это уже совсем идиотизм. Надеюсь на здравый смысл.0,62х + 57 = х

Алгебра
Как решить детское уравнение. Писать мне тут ответ это уже совсем идиотизм. Надеюсь на здравый смысл.0,62х + 57 = х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1х-0.62х=57 0.38х=57l:0.38 х=150  
Гость:
0,62x + 57 = x  0,62x - x = - 57  -0,38x = - 57  0,38x = 57  x = 150
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