Как решить детское уравнение. Писать мне тут ответ это уже совсем идиотизм. Надеюсь на здравый смысл.0,62х + 57 = х
Алгебра
Как решить детское уравнение. Писать мне тут ответ это уже совсем идиотизм. Надеюсь на здравый смысл.0,62х + 57 = х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1х-0.62х=57 0.38х=57l:0.38 х=150
Гость:
0,62x + 57 = x 0,62x - x = - 57 -0,38x = - 57 0,38x = 57 x = 150
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