Как решить детское уравнение. Писать мне тут ответ это уже совсем идиотизм. Надеюсь на здравый смысл.0,62х + 57 = х

Алгебра

Как решить детское уравнение. Писать мне тут ответ это уже совсем идиотизм. Надеюсь на здравый смысл.0,62х + 57 = х

Автор: Гость