на стоянке грузовых машин в 4 раза меньше чем легковых.легковых машинна 15 больше чем грузовых.сколько грузовых машин на стоянке и сколько легковых?

Математика
на стоянке грузовых машин в 4 раза меньше чем легковых.легковых машинна 15 больше чем грузовых.сколько грузовых машин на стоянке и сколько легковых?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-грузовых у-легковых   4x=y x+15=y   x+15=4x 15=3x x=5   5 - грузовых 20-легковых  
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