на стоянке грузовых машин в 4 раза меньше чем легковых.легковых машинна 15 больше чем грузовых.сколько грузовых машин на стоянке и сколько легковых?
Математика
на стоянке грузовых машин в 4 раза меньше чем легковых.легковых машинна 15 больше чем грузовых.сколько грузовых машин на стоянке и сколько легковых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-грузовых у-легковых 4x=y x+15=y x+15=4x 15=3x x=5 5 - грузовых 20-легковых
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