на стоянке грузовых машин в 4 раза меньше чем легковых.легковых машинна 15 больше чем грузовых.сколько грузовых машин на стоянке и сколько легковых?

Математика

на стоянке грузовых машин в 4 раза меньше чем легковых.легковых машинна 15 больше чем грузовых.сколько грузовых машин на стоянке и сколько легковых?

Автор: Гость