{3x+7y=-1, 2x-3y=7
Алгебра
{3x+7y=-1, 2x-3y=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{x=(-1-7y)/3 , x=(7+3y)/2 (-1-7y)/3=(7+3y)/2 -2-14y=21+9y -25y=23 y=-23/25=-0,92 x=(7-3*0,92)/2= 3,5-1,38=2,12
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