(4 1\6x+11 1\4)*4\15=2\3x + 5 2\3 Помогите решить
Математика
(4 1\6x+11 1\4)*4\15=2\3x + 5 2\3 Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/9х+3=2/3х+52/3 10/9х-2/3х=52/3-3 4/9х=22/3 х=22/3:4/9 х=6
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