4 2 . 1. Прочитайте текст молча. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните все второстепенные члены. В детстве я очень любил уж..нать со взрослыми. И моя с..стрёнка Лёля тоже любила такие уж..ны. На стол ставилась ра...

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4 2 . 1. Прочитайте текст молча. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните все второстепенные члены. В детстве я очень любил уж..нать со взрослыми. И моя с..стрёнка Лёля тоже любила такие уж..ны. На стол ставилась разнообразная еда. И эта сторона дела нас с Лёлей в особенности прельщала. Взрослые всякий раз рассказывали интересные факты из своей жизни. Первые разы мы вели себя за ст..лом тихо. (По М. Зощенко) Выделенные слова разберите по составу. ПИШЕМ ГРАМОТНО рассказ рассказывать

Автор: Гость