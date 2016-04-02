-4,2 + 16 (целые) = ? Помогите пожалуйста!
Математика
-4,2 + 16 (целые) = ? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
-4,2 + 16 = 16 - 4,2 = 11,8 Ответ 11,8
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