Помогите плиз надо составить предложения с наречиями: Светит по-весеннему Подо??ёл вплотную Поэтому заканчиваю Прошу помогите

Русский язык
Помогите плиз надо составить предложения с наречиями: Светит по-весеннему Подо??ёл вплотную Поэтому заканчиваю Прошу помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чё?.......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Известно что 5 грамм нефтепродуктов затягивать пленка 50 метров в квадрате водной ??оверхности Посчитай сколько было разлито нефтепродуктов если не...
Ответить
Математика
Найди значение выражения 88÷m при m=8, m=2,m=1
Ответить
Окружающий мир
Утверждение: О характере человека мы можем судить по его
Ответить
Алгебра
Один из корней квадратного уравнения x^2 -x +q =0 равен 4 найлите q
Ответить
Математика
Сколько целых чисел расположено между числами МИНУС ТРИ ЦЕЛЫЕ ДВЕ СЕДЬМЫХ И 5,2
Ответить