Один из корней квадратного уравнения x^2 -x +q =0 равен 4 найлите q
Алгебра
Один из корней квадратного уравнения x^2 -x +q =0 равен 4 найлите q
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