Решить задачу и составить условие из 2 городов расстояние между которыми 846 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 85 километров час другой со скоростью 60 километров час Какое расс...

Математика
Решить задачу и составить условие из 2 городов расстояние между которыми 846 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 85 километров час другой со скоростью 60 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
( 85*3=255 60*3=180 846-255=591 846-180 =666 ) 666-591=75км-будет расстояние через 3часа между поездами.
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