Чем отличается форма одного и того же слова от однонокореных слов
Русский язык
Чем отличается форма одного и того же слова от однонокореных слов
Ответ(ы):
Гость:
В другой форме слова меняется лишь окончание, а однокоренные слова может поменяться всё слово кроме корня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Русский язык
Физика
В опытах Штерна налёт серебра при покоящемся приборе получается в виде узкой полоски, а при вращающемся приборе - несколько размыт. На что это указ...