Упрастите -а4 × а5/ а × а6
Математика
Упрастите -а4 × а5/ а × а6
Ответ(ы):
Гость:
Помьттаподпдлалаьелабкьлапьдвдпьалу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
В опытах Штерна налёт серебра при покоящемся приборе получается в виде узкой полоски, а при вращающемся приборе - несколько размыт. На что это указ...
Русский язык
Приведите свои примеры имён прилагательных образованных при помощи суффиксов -н- -ов- -ев- -к- -ск- -лив- -ин- -ист- (по одному на суффикс)
Қазақ тiлi
Баяндауыштары тұлғалас құрмаластардың қайсысы шартты, қайсысы салыстырмалы, қай??ысы мезгіл бағыныңқылы екендігін ажыратыңдар.