Баяндауыштары тұлғалас құрмаластардың қайсысы шартты, қайсысы салыстырмалы, қай??ысы мезгіл бағыныңқылы екендігін ажыратыңдар.

Қазақ тiлi
Баяндауыштары тұлғалас құрмаластардың қайсысы шартты, қайсысы салыстырмалы, қай??ысы мезгіл бағыныңқылы екендігін ажыратыңдар.
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Ответ(ы):
Гость:
Енди кайсы? жаттыгу кайда
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