Баяндауыштары тұлғалас құрмаластардың қайсысы шартты, қайсысы салыстырмалы, қай??ысы мезгіл бағыныңқылы екендігін ажыратыңдар.
Қазақ тiлi
Баяндауыштары тұлғалас құрмаластардың қайсысы шартты, қайсысы салыстырмалы, қай??ысы мезгіл бағыныңқылы екендігін ажыратыңдар.
Ответ(ы):
Гость:
Енди кайсы? жаттыгу кайда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
срочно 2. Укажите элемент, который входит в состав нуклеиновых кислот и особенно ??еобходим при цветении и плодоношении растений.1) железо; 2) ка...
Русский язык
От каких глаголов нельзя лбразовать причастие настоящего времени: прилепить,прилеплять,доказать,высматривать.
Математика