Доказать химические свойства азота,составив необходимые уравнения химический реакций
Химия
Доказать химические свойства азота,составив необходимые уравнения химический реакций
Ответ(ы):
Гость:
6Li +N2 --- 2Li3N при обычных условиях реагирует только с литием 3Mg +N2 ---t---Mg3N2 2B + N2 ---t---2BN N2 + 3H2 ---обратимая ---- 2NH3 N2 + O2 ---эл разряд ---2NO CaC2 +N2 ----CaCN2 +C +Q(энергия)
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