Приведите свои примеры имён прилагательных образованных при помощи суффиксов -н- -ов- -ев- -к- -ск- -лив- -ин- -ист- (по одному на суффикс)

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Приведите свои примеры имён прилагательных образованных при помощи суффиксов -н- -ов- -ев- -к- -ск- -лив- -ин- -ист- (по одному на суффикс)

Автор: Гость