Приведите свои примеры имён прилагательных образованных при помощи суффиксов -н- -ов- -ев- -к- -ск- -лив- -ин- -ист- (по одному на суффикс)
Русский язык
Приведите свои примеры имён прилагательных образованных при помощи суффиксов -н- -ов- -ев- -к- -ск- -лив- -ин- -ист- (по одному на суффикс)
Ответ(ы):
Гость:
Бумага - Бумаж-н-ый матрос - матрос-ск-ий немец - немец-к-ий кожа - кож-ан-ый клюква - клюкв-енн-ый революци-онн-ый
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