Как изменится масса вещества оседающего на электродах если увеличить силу тока в 4 раза?
Физика
Как изменится масса вещества оседающего на электродах если увеличить силу тока в 4 раза?
Ответ(ы):
Гость:
По закону Фарадея m=k*q=k*I*t значит масса увеличится в 4 раза
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